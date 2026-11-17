Новогодние салаты по новому ГОСТу на русскую кухню следует подавать в холодном виде, следует из материалов Росстандарта. Стандарт устанавливает состав и варианты подачи «Оливье», сельди под шубой, «Мимозы», «Москвы» и «Столичного».

«Оливье» разделен на исторический и современный. Исторический вариант готовят из рябчиков, овощей и маринадов, заправляют соусом провансаль с соей-кабуль и могут дополнять свежими трюфелями. В современном варианте разрешены мясо, птица, дичь, ветчина, колбаса, рыба или морепродукты, а для заправки используют майонез.

Для сельди под шубой можно использовать слабосоленую сельдь или сельдь пряного посола. Ее разрешено заменить другой соленой рыбой, но это необходимо отразить в названии блюда. В «Мимозе» консервированную рыбу можно заменить слабосоленой, копченой или отварной рыбой либо консервированной рыбной печенью.

«Столичный» готовят из домашней птицы или дичи, отварного картофеля, огурцов, зеленого салата, яиц, майонеза и корнишонов. Подавать его можно в салатнике или корзиночках из сдобного либо слоеного теста.