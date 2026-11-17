С 31 декабря 2026 года вступит в силу новое положение о трудовом надзоре. Для работодателей с чрезвычайно высоким риском оно предусматривает одну выездную проверку в год, а для работодателей с высоким риском — одну выездную проверку в два года либо один обязательный профвизит в год.

Правительство утвердило новый порядок трудовых проверок и профвизитов, который начнет действовать 31 декабря 2026 года. Как часто инспекторы будут приходить к работодателю, зависит от его категории риска. Для чрезвычайно высокого риска предусмотрена ежегодная выездная проверка. Это следует из постановления Правительства от 16 ноября 2026 года № 1529.

Для работодателей с высоким риском предусмотрена одна выездная проверка в два года либо один обязательный профвизит в год. При значительном, среднем и умеренном риске обязательные профвизиты проводят не чаще одного раза в три, пять и шесть лет соответственно. Если категорию работодателю не присвоили, его относят к низкому риску.

При определении категории риска инспекция будет учитывать, в частности, есть ли вступившее в силу постановление о штрафе за умышленное сокрытие тяжелого или смертельного несчастного случая. Если работодатель соответствует критериям другой категории, он может подать заявление о ее пересмотре через Госуслуги.

На возражение против предостережения трудинспекции у работодателя будет 10 рабочих дней со дня получения документа. Инспекция должна направить ответ в течение 20 рабочих дней со дня получения возражения.