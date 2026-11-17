В него вошли страны и территории, где предусмотрены правила минимального налогообложения международных групп компаний.

Минфин утвердил список стран и территорий, в которых предусмотрены правила минимального налогообложения международных групп компаний. В перечне 45 позиций, его будут применять с 1 декабря 2026 года. Это следует из приказа Минфина от 8 октября 2026 года № 151н.

С 1 января 2026 года Налоговый кодекс предусматривает особый порядок расчета налога на прибыль для российских участников международных групп. Его цель — довести эффективный уровень налогообложения до 15%.

Одно из условий применения порядка по статье 288.5 НК РФ — материнская или промежуточная холдинговая компания группы должна быть налоговым резидентом страны или территории из перечня Минфина.

В перечень вошли, в частности, США, Великобритания, Германия, Франция, Швейцария, Катар, Турция, Сингапур, Гонконг и Япония. Гернси, Джерси и остров Мэн указаны в одном пункте.