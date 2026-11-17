Расходы предусмотрены в проекте федерального бюджета на 2027 год. Профильный комитет Госдумы поддержал правительственные поправки ко второму чтению.

Расходы федерального бюджета по разделу «Социальная политика» в 2027 году составят 6,6 трлн рублей, сообщил заместитель Министра финансов Курбан Курбанов на заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Всего он представил более 30 поправок к проекту бюджета на 2027–2029 годы.

Часть изменений касается социальной поддержки военнослужащих, в том числе участников СВО и членов их семей.

Фонду защиты детей предусмотрено более 143 млн рублей на 2027–2029 годы. Средства направят на профилактику социального сиротства и помощь семьям с детьми.

Еще 325,6 млн рублей в 2027 году дополнительно выделят Северной Осетии — Алании на завершение строительства дома-интерната на 200 мест.