Сначала нужно проверить графы «Размер налоговых льгот» и «Налоговый вычет» в уведомлении. Если положенная льгота не учтена, следует подать заявление в налоговую инспекцию.

Заявление о льготе можно подать по транспортному, земельному налогу и налогу на имущество физлиц, следует из разъяснения налоговой. Используется форма из приказа ФНС от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@.

По земельному налогу федеральная льгота уменьшает налоговую базу на кадастровую стоимость 600 кв. м одного участка. Она предусмотрена, в частности, для пенсионеров, предпенсионеров, инвалидов I и II групп, ветеранов, многодетных, участников СВО и членов их семей. В Москве действуют и региональные льготы по земельному и транспортному налогам.

Льгота по налогу на имущество освобождает от налога по одному объекту каждого вида с максимальной суммой налога. В перечень входят квартира или комната, жилой дом, отдельные помещения и хозстроения, а также гараж или машино-место. Объект не должен использоваться в предпринимательской деятельности, а его кадастровая стоимость не может превышать 300 млн рублей.

Заявление принимают через личный кабинет налогоплательщика, по почте, в любой инспекции или через уполномоченный МФЦ.