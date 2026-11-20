За первое полугодие 2026 года число покупателей-мужчин увеличилось на 7%, а количество их заказов — на 9%.

Продажи мужского ассортимента на Lamoda за первое полугодие 2026 года выросли на 7% год к году, сообщили в компании. Количество заказов в этом сегменте увеличилось на 4%.

Более двух заказов за полугодие оформили 51% мужчин и 44% женщин. Три и более покупки сделали 31% мужчин против 25% женщин, более четырех — 21% против 16%. Большинство покупок мужчин пришлось на товары для себя, а не на подарки или семейные заказы.

«Если мужчина входит в модный сегмент, он довольно быстро становится постоянным клиентом», — отметила директор департамента по закупкам и развитию собственных и модных брендов Lamoda Ирина Максимова.

Категория Premium формирует 18% мужских продаж, ее выручка выросла примерно на 15%. На категорию «Спорт» приходится около 29% продаж, рост составил 8%.

Наиболее заметную динамику показали бренды Under Armour, The North Face, Boss, Mango Man, Hugo и New Balance.