Почти 3 млрд единиц продукции, которая могла нанести вред здоровью потребителей, заблокировали на кассах благодаря маркировке «Честный знак». Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

«Маркировка товаров — это очень мощный инструмент защиты потребителей, потому что он защищает потребителей от некачественной продукции, от серого рынка, который никем никогда не контролировался, от просроченной продукции», — сказала Анна Попова.

Система позволяет остановить продажу товара непосредственно на кассе. Блокировка применяется в том числе к просроченной и некачественной продукции.