«Честный знак» заблокировал на кассах почти 3 млрд опасных товаров
Потенциально опасная продукция не поступила покупателям. Продажи остановили с помощью системы маркировки.
Почти 3 млрд единиц продукции, которая могла нанести вред здоровью потребителей, заблокировали на кассах благодаря маркировке «Честный знак». Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.
«Маркировка товаров — это очень мощный инструмент защиты потребителей, потому что он защищает потребителей от некачественной продукции, от серого рынка, который никем никогда не контролировался, от просроченной продукции», — сказала Анна Попова.
Система позволяет остановить продажу товара непосредственно на кассе. Блокировка применяется в том числе к просроченной и некачественной продукции.
просрочка имеется ввиду? зачем писать такие громкие заголовки, будто там откровенную запрещенку продают
Пусть ещё похвастается сколько раз была заблокирована продажа качественной продукции из-за некачественной работы ЧЗ, их модуля и ТС ПИоТ.