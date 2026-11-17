Изменение налогообложения пассивных доходов не затронет действующие инвестиционные льготы и вычеты. Новые правила планируют ввести с 2027 года.

Налоговые льготы для инвесторов останутся без изменений, сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков на форуме «Рынок ценных бумаг» рейтингового агентства АКРА. Речь идет о трехлетней и пятилетней льготах, льготе на ценные бумаги технологического сектора, а также льготах по ИИС, ПДС и страхованию жизни.

При этом общая налоговая шкала для части инвесторов может измениться.

«Сейчас каких-то опасений не стоит иметь и стоит пользоваться теми льготами, которые предоставляются. И в первую очередь это, конечно, налоговые вычеты, которые не меняются в этом плане», — сказал Иван Чебесков.

С 2027 года пассивные доходы физлиц, в том числе от инвестиций, планируют объединить в одну налоговую базу с трудовыми доходами. Пятиступенчатую шкалу предполагается применять к дивидендам, купонам и процентам по вкладам.

Также ставку налога на прибыль для личных фондов планируют повысить с 15 до 22%, а для закрытых и интервальных ПИФов квалифицированных инвесторов установить ставку 15%. Ко второму чтению законопроекта Минфин предложил освободить от этого налога ПИФы, которые выплачивают пайщикам не менее 90% годового дохода.