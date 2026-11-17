Вредоносный код обнаружили на сайтах 178 организаций. Он мог перехватывать данные банковских карт и подменять адреса криптокошельков. Удалось ли злоумышленникам похитить данные или деньги, пока неизвестно.

Исследователи обнаружили вредоносный JavaScript на сайтах 178 организаций, в том числе Zoom, CNN, IKEA, HSBC и Salesforce. Код мог перехватывать данные карт, которые пользователи вводили в платежные формы, и подменять адреса криптокошельков, чтобы перевод уходил злоумышленникам. Об этом сообщает Reuters.

Как выяснили специалисты Cynet, скрипт также мог собирать файлы cookie и содержимое открытых страниц. Он определял, зашел ли пользователь с iPhone или iPad, и мог загружать для этих устройств дополнительные компоненты. Успешное заражение устройств пока не подтвердили.

По предварительным данным, код загружался через сторонние скрипты, связанные с платформой тестирования сайтов Optimizely. Как именно вредоносный код попал в эти скрипты, еще выясняют. Взлом инфраструктуры самой платформы пока не подтвердился.

Salesforce отключила подозрительные скрипты и начала расследование. Equifax прекратила использовать Optimizely и сообщила, что не нашла признаков взлома собственных систем. IKEA выясняет, мог ли инцидент затронуть ее сервисы и клиентов.