Новый порядок начнет действовать с 1 января 2027 года. Заявление в Социальный фонд подавать не потребуется, но от назначения пенсии можно будет отказаться.

Страховую пенсию по старости будут назначать автоматически при достижении пенсионного возраста, сообщила первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Дарья Лантратова. За месяц до этой даты Социальный фонд проверит возраст, стаж и количество пенсионных коэффициентов.

Уведомление направят через «Госуслуги» или по почте в течение трех рабочих дней. «Если каких-то данных, документов или сведений не хватает, скажут, что именно нужно доработать», — пояснила депутат.

Будущие пенсионеры смогут отказаться от автоматического назначения выплаты. Это позволит продолжить работу и получить дополнительные повышающие коэффициенты. До наступления пенсионного возраста стоит проверить на «Госуслугах» сведения лицевого счета, в том числе периоды военной службы и ухода за детьми.

Условия получения страховой пенсии не изменятся: потребуется не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов. Средняя страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров в 2027 году увеличится на 2,4 тыс. рублей в месяц и составит 30,2 тыс. рублей, указано на сайте Соцфонда.