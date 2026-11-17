За час поступила 181 жалоба на Google, 167 — на Deepseek и 123 — на Twitch. Проблемы зафиксировали в нескольких регионах России.

Российские пользователи столкнулись с проблемами при доступе к Google, Deepseek и Twitch, свидетельствуют данные портала Downdetector. Статистика приведена на 12:50 мск 17 ноября.

Больше всего жалоб на Google поступило из Санкт-Петербурга — 7% от общего числа. На Москву пришлось 6%, на Саратовскую область — 5%.

Проблемы с Deepseek чаще отмечали пользователи из Москвы — 4% жалоб, а также из Новосибирской и Московской областей — по 3%. На Twitch больше всего жаловались в Иркутской области — 21%, Краснодарском и Красноярском краях — по 12%.