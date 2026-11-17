В октябре и ноябре 2026 года участились атаки на сотрудников российских компаний с расширенным доступом к корпоративным системам. Под видом тестового задания хакеры предлагают соискателям запустить вредоносный код, который крадет учетные данные.

Хакеры размещают поддельные вакансии, в том числе с удаленкой или релокацией, и приглашают соискателей на технические собеседования. Среди целей — системные администраторы, DevOps-инженеры и сотрудники техподдержки. В октябре и ноябре число таких атак на сотрудников российских компаний заметно выросло, сообщил сервис мониторинга утечек данных DLBI.

На собеседовании соискателю предлагают скачать тестовое задание с GitHub, запустить присланный скрипт или установить пакет с зараженными компонентами. Так на компьютер может попасть программа, которая похищает учетные данные. Если у сотрудника есть доступ к корпоративным системам, злоумышленники могут использовать его для запуска шифровальщика или удаления данных.

«Каждая учетная запись должна управлять доступом к ограниченной группе ресурсов и иметь короткий срок авторизации, даже если это не слишком удобно в рабочем процессе», — подчеркнул основатель DLBI Ашот Оганесян.

Масштаб атаки зависит от прав скомпрометированной учетной записи. По оценке DLBI, наибольший риск возникает, если через один аккаунт сотрудник может управлять всей инфраструктурой компании.