Клиенты могут через ИИ-агента проверить остатки на счетах, запросить выписку или подготовить платежное поручение. Проверить и подписать платеж по-прежнему нужно в интернет-банке.

Точка Банк запустил MCP-сервер, через который предприниматели могут подключить к банковским сервисам Claude, Codex в ChatGPT, Cursor и Yandex AI Studio. Агент может получить реквизиты и остатки по счетам, проанализировать поступления и расходы или заполнить платежку. Подписывает и отправляет ее сам клиент, сообщили в Точка Банке.

Агенту можно написать обычным текстом. Например, попросить показать поступления за неделю, сравнить расходы за несколько месяцев или посчитать, сколько компания заплатила конкретному поставщику. Агент найдет нужные счета, запросит выписки и обработает данные.

«Мы хотим, чтобы клиент мог использовать привычные ИИ-инструменты и легко получать через них доступ к возможностям банка», — рассказал директор по искусственному интеллекту Точка Банка Александр Ионов.

Для подключения клиент получает токен доступа в интернет-банке и настраивает соединение с выбранным агентом. Агент получает доступ к данным только в пределах разрешений, которые выдал клиент.