В 2027 году Соцфонд планирует вынести свыше миллиона решений о назначении пенсий разных видов. В их числе — досрочные пенсии по старости, пенсии по инвалидности и по потере кормильца.

Социальный фонд ожидает, что в 2027 году вынесет свыше миллиона решений о назначении пенсий. В фонде уточнили, что пауза в графике повышения пенсионного возраста касается тех, кто впервые получает право на страховую пенсию по старости при достижении общеустановленного возраста. Назначение пенсий по другим основаниям продолжится.

Досрочную пенсию смогут оформить те, кто выполнит условия для ее назначения. Среди них — шахтеры, летчики, водители общественного транспорта и работники с необходимым северным стажем. Право на досрочную пенсию также сохраняется у матерей с тремя и более детьми и родителей детей с инвалидностью при выполнении установленных условий.

За пенсией по старости смогут обратиться и те, кто получил право на нее раньше, но отложил подачу заявления. Кроме того, Соцфонд продолжит назначать пенсии по инвалидности и по потере кормильца.

За январь–октябрь 2026 года Соцфонд назначил почти миллион пенсий досрочно или по основаниям, которые не зависят от достижения общеустановленного пенсионного возраста.