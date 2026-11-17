Госдума приняла закон о повышении штрафов по более чем 30 статьям УК РФ. Максимальный штраф за незаконное предпринимательство по части 1 статьи 171 УК РФ вырастет с 300 тыс. до 1,5 млн рублей, а за отдельные преступления, связанные с оборотом товаров без маркировки, — до 5 млн рублей.

Госдума 17 ноября приняла в окончательном чтении законопроект № 1069534-8. Он повышает штрафы за экономические преступления, в том числе за незаконное предпринимательство, оборот товаров без обязательной маркировки и нарушения при банкротстве. Об этом сообщает «Интерфакс».

По основному составу незаконного предпринимательства максимальный штраф вырастет с 300 тыс. до 1,5 млн рублей. Если преступление совершила организованная группа или оно принесло доход в особо крупном размере, штраф составит от 500 тыс. до 2,5 млн рублей вместо нынешних 100–500 тыс. рублей.

Увеличатся и штрафы за другие экономические преступления:

За отдельные преступления, связанные с оборотом товаров без обязательной маркировки, — до 5 млн рублей .

За фиктивное банкротство — от 500 тыс. до 1,5 млн рублей вместо 100–300 тыс. рублей.

За преднамеренное банкротство по основному составу — от 800 тыс. до 2 млн рублей вместо 200–500 тыс. рублей.

За мошенничество с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в бизнесе при значительном ущербе — до 500 тыс. рублей вместо 300 тыс. рублей.

Закон пока не вступил в силу. Новые штрафы начнут действовать через 10 дней после официального опубликования.