Госдума приняла в первом чтении законопроект с новыми требованиями к образу семьи в социальной рекламе. Правила затронут закупки по 44-ФЗ.

Образ благополучной семьи минимум с тремя детьми предлагают использовать в социальной рекламе, если ее производство и распространение оплачивают заказчики по 44-ФЗ. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект с поправками в статьи 5 и 10 закона «О рекламе».

Требование будет действовать, если в социальной рекламе планируют показать семью с ребенком. Оно коснется закупок государственных органов, органов местного самоуправления, муниципальных органов и юридических лиц, которые работают по 44-ФЗ.

Профильные объединения и ассоциации также смогут вводить для своих членов обязательные правила использования образа благополучной многодетной семьи в рекламе. Авторы инициативы рассчитывают таким образом популяризировать традиционные ценности и сформировать позитивное восприятие семьи с тремя и более детьми.