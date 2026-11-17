Перед выдачей новой карты банки будут проверять данные клиента в единой системе учета. Ранее оформленные карты продолжат действовать, даже если их количество превышает лимит.

С 1 сентября 2027 года банки начнут проверять количество платежных карт у клиента перед оформлением новой, сообщил Банк России. Если у человека уже более 20 карт, в выдаче еще одной ему откажут.

До 1 сентября 2027 года кредитные организации должны передать в единую систему учета платежных карт сведения обо всех действующих картах. В систему внесут номер и вид карты, а также ИНН клиента.

Ограничение установлено законом для борьбы с массовым оформлением карт, которые затем передают мошенникам для вывода и обналичивания похищенных денег. Карты, выданные до начала проверок, не заблокируют, даже если их больше 20.

Оператором системы станет НСПК. Она предоставит банкам доступ к данным и обеспечит их круглосуточный прием, обработку и хранение.