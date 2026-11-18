После делистинга акций «Евротранса» продать бумаги будет значительно сложнее, а рассчитывать на выплаты при возможном банкротстве компании акционерам не стоит.

Инвесторам «Евротранса» стоит рассмотреть продажу акций до делистинга, который назначен на 30 декабря 2026 года. Об этом «Клерку» рассказала доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова.

По ее словам, совершить сделку на бирже можно до 25 декабря. После исключения бумаг из листинга биржевая торговля прекратится, а акции останутся на брокерских счетах владельцев. Продать их будет возможно только вне биржи, самостоятельно найдя покупателя, что может занять длительное время и потребовать существенной скидки.

Эксперт напомнила, что в отношении компании уже введена процедура наблюдения. В случае банкротства акционеры получают имущество в последнюю очередь после расчетов с кредиторами, поэтому шансы на получение выплат остаются минимальными.

Борисова также обратила внимание на риски для держателей облигаций компании. По ее словам, с апреля 2026 года эмитент перестал выкупать так называемые народные облигации, что привело к неисполнению заявок инвесторов. Кроме того, компания допускала дефолты по другим обязательствам, а ее кредитный рейтинг был снижен до преддефолтного уровня.

«Ситуация с «Евротрансом» является показательной для российского рынка и демонстрирует скорость, с которой финансовое положение компании может меняться от «голубой фишки» с привлекательными активами до банкротства. Для снижения инвестиционных потерь в будущем следует более внимательно реагировать на ряд событий, например, увеличение исков контрагентов, рост доходности облигаций и ЦФА, задержки выплат по выпускам и отсутствие комментариев от менеджмента в СМИ», — сказала эксперт.

По словам Борисовой, отдельное внимание следует уделять уровню листинга компаний. Она напомнила, что «Евротранс» был переведен на третий, самый низкий уровень листинга и включен в сектор повышенного инвестиционного риска, что служит важным сигналом для инвесторов.