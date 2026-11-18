Для страховой пенсии по старости потребуется не менее 15 лет стажа и индивидуальный пенсионный коэффициент не ниже 30. При нехватке стажа или ИПК назначат социальную пенсию.

В 2027 году страховую пенсию по старости смогут оформить мужчины 1962 года рождения и старше, а также женщины 1967 года рождения и старше, разъяснил Социальный фонд. Обязательные условия — страховой стаж не менее 15 лет и ИПК не менее 30.

Право на досрочную пенсию сохранится у работников с вредными условиями труда, многодетных матерей и других категорий, для которых предусмотрены соответствующие основания. Об этом сказано в канале СФР в мессенджере MAX.

Социальную пенсию по старости смогут получить постоянно проживающие в России граждане РФ: мужчины 1957 года рождения и старше и женщины 1962 года рождения и старше. Она также положена иностранцам и лицам без гражданства того же возраста, если они постоянно живут в России не менее 15 лет.

Представителям малочисленных народов Севера социальную пенсию назначают мужчинам с 55 лет и женщинам с 50 лет. На день назначения они должны постоянно проживать в районах расселения этих народов. Всего в 2027 году СФР прогнозирует более 1 млн решений о назначении различных видов пенсий.