Источник финансирования учреждения не влияет на право сотрудников на дополнительный выходной. Правило распространяется и на филиалы федеральных организаций в регионе.

Работники федеральных бюджетных организаций вправе отдыхать в дополнительные региональные праздники, сообщил зампред комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин.

Для этого день должен быть прямо установлен региональным законом как нерабочий праздничный. Норма действует только на территории соответствующего субъекта РФ. Если сотрудник работает в такой день, применяются гарантии статьи 153 ТК.

«Сдельщикам полагаются как минимум двойные расценки, работникам с дневной или часовой ставкой — как минимум двойная ставка. Для сотрудника на окладе расчет зависит от того, вошли праздничные часы в месячную норму или были отработаны сверх нее», — пояснил Говырин.

Вместо повышенной оплаты работник может выбрать другой день отдыха. Тогда смену в региональный праздник оплатят в одинарном размере, а отгул можно использовать в течение года или присоединить к отпуску.

Право федеральных бюджетников на региональные праздники подтвердил Конституционный суд в постановлении № 55-П от 24 сентября 2026 года. Суд указал, что источник финансирования работодателя не меняет порядок предоставления таких выходных и трудовых гарантий.