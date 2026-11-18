Россия планирует наращивать объем и географию поставок продовольствия, сельхозпродукции и минеральных удобрений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Россия продолжит участвовать в обеспечении региональной и глобальной продовольственной безопасности, заявил президент Владимир Путин в обращении к Деловому совету АТЭС. Страна готова расширять экспорт на рынки АТР.

«Мы вносим и продолжим вносить ощутимый вклад в обеспечение как региональной, так и глобальной продовольственной безопасности», — отметил президент.

Увеличение поставок может охватить продукты питания, другие основные виды сельхозпродукции и минеральные удобрения.

Также Владимир Путин заявил, что Россия смогла достойно пройти через беспрецедентное санкционное давление и попытки международной изоляции. По его словам, внешние ограничения стали стимулом для развития экономики и укрепления технологического суверенитета страны.