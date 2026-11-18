России удалось не только сохранить, но и расширить присутствие надежных партнеров в прибыльных нишах внутреннего рынка. Об этом рассказал Владимир Путин.

Структура российской экономики качественно меняется на фоне ее роста, заявил президент Владимир Путин в обращении к Деловому совету АТЭС.

По его словам, стране удалось сохранить и расширить присутствие надежных партнеров в устойчивых и прибыльных нишах внутреннего рынка. Изменения отражает состав российской бизнес-миссии на деловом форуме.

«В нее входят не только руководители крупных компаний добывающего сектора, традиционной энергетики, тяжелой промышленности», — отметил президент.

В миссии также участвуют представители высокотехнологичного, цифрового и финансового сегментов экономики, агропромышленного комплекса и производители продукции с глубокой переработкой. Россия продолжит развивать взаимовыгодное сотрудничество с участниками АТЭС, поскольку Азиатско-Тихоокеанский регион остается для страны значимым торгово-экономическим направлением.