64% российских предприятий столкнулись с последствиями экстремальной погоды. При этом только 11% компаний инвестируют в адаптацию инфраструктуры или покупают страховку.

Более половины российских компаний не принимают мер для защиты от климатических рисков. Значительный или критический ущерб получили 7% предприятий. Основными причинами потерь стали ливни, наводнения, снежные заносы и ураганный ветер, которые нарушали логистику, повреждали транспорт и производственное оборудование.

В сельском хозяйстве с негативными последствиями непогоды столкнулись 89% организаций. Об этом пишет Центробанк в своем докладе «Климат как фактор риска: оценка подверженности компаний реального сектора».

На Дальнем Востоке бизнес несет убытки из-за таяния вечной мерзлоты и лесных пожаров, а на юге страны — из-за аномальной жары и засухи. Дальневосточный федеральный округ лидирует по доле критического ущерба.

«Организации, уже столкнувшиеся с наиболее тяжелыми последствиями, в большинстве случаев ожидают более слабого воздействия в будущем», — говорится в докладе.

Банк России указывает на риск систематической недооценки климатических угроз при долгосрочном планировании. Компании обычно внедряют защитные механизмы и оценивают ущерб уже после понесенных убытков. Исключением стал аграрный сектор: страховое покрытие есть у 29% его участников, что связано с государственным субсидированием отрасли.