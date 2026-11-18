Самые высокие выплаты неработающим пенсионерам зафиксированы на Чукотке — 43 845 рублей. В среднем по России пенсия составила 25 481 рубль.

Средний размер пенсии неработающих пенсионеров в октябре 2026 года превысил 30 тысяч рублей в 13 регионах, следует из данных Социального фонда.

Лидерами стали Чукотский автономный округ с показателем 43 845 рублей, Ненецкий автономный округ — 40 120 рублей, Камчатский край — 39 433 рубля и Магаданская область — 39 341 рубль. Далее следуют Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — 38 479 рублей, Ямало-Ненецкий автономный округ — 38 054 рубля, Мурманская область — 35 665 рублей и Сахалинская область — 35 167 рублей.

В Якутии средняя пенсия достигла 34 596 рублей, в Республике Коми — 33 028 рублей, в Архангельской области — 32 658 рублей, в Карелии — 31 777 рублей, в Хабаровском крае — 30 199 рублей.

В целом по стране средний размер пенсии в октябре 2026 года составил 25 481 рубль. Показатель рассчитывают как отношение общей суммы назначенных пенсий к численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Соцфонда.