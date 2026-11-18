Ближайшее исследование пройдет в 2027 году. Его результаты используют для оценки нацпроекта «Семья» и подготовки мер поддержки.

Опросы о репродуктивных планах россиян будут проводить раз в три года вместо одного раза в пять лет. Сократить интервал между исследованиями в феврале 2026 года поручил президент России Владимир Путин.

Более частые опросы позволят быстрее учитывать изменения в планах семей, пояснили в Росстате. На решения о рождении детей могут влиять экономические условия, меры социальной поддержки и социально-культурные тенденции. В частности, исследование поможет оценить влияние новой ежегодной семейной налоговой выплаты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект постановления Минэкономразвития.

Результаты также понадобятся для мониторинга нацпроекта «Семья». В проекте бюджета на 2027 год на него предусмотрено около 2,9 трлн рублей — примерно на 87 млрд рублей больше, чем планировалось ранее.

Программу ближайшего исследования Росстат должен разработать и утвердить в 2026 году. Участие в опросе будет добровольным, персональные данные останутся конфиденциальными, а с 2030 года отвечать на вопросы можно будет онлайн.