С 1 января 2027 года выплату назначит Социальный фонд без заявления и подтверждающих справок. Необходимые сведения передадут ведомства.

Порядок получения единовременной выплаты матерями-героинями изменится, сообщила доцент кафедры конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Ольга Рыбакова.

«С 1 января 2027 года женщины, удостоенные звания "Мать-героиня", начнут автоматически получать разовую выплату в 1 миллион рублей через Социальный фонд», — сказала Ольга Рыбакова.

После вступления новых правил в силу женщинам не придется самостоятельно собирать документы и подавать заявления. Автоматический порядок также должен исключить случаи, когда выплату не получают из-за незнания о ней или сложностей с оформлением.

Звание «Мать-героиня» присваивают женщинам, которые родили и воспитали десять и более детей. Все сведения, необходимые для перечисления 1 млн рублей, ведомства направят в Социальный фонд самостоятельно.