В Татарстане предложили с 2027 года считать налог на имущество за непроданные квартиры в собственности застройщиков по кадастровой стоимости. Для жилья стоимостью до 300 млн рублей включительно предусмотрели ставку 0,3%.

Непроданные квартиры, которые остаются в собственности застройщиков, могут попасть под новый порядок расчета налога на имущество организаций в Татарстане. С 2027 года налог за такое жилье предлагают считать по кадастру по ставке 0,3%, если кадастровая стоимость каждого помещения не превышает 300 млн рублей. Об этом сообщил Госсовет Татарстана по итогам заседания профильного комитета 17 ноября.

Проект касается жилых помещений в собственности организаций. Для них на 2027 год предусмотрели переходное правило — платить 50% исчисленного налога. При общей ставке 2% это соответствует 1% кадастровой стоимости. Для жилья застройщиков в проекте отдельно прописана ставка 0,3%.

От налога предлагают полностью освободить жилье уполномоченных организаций и работающих с ними жилищных кооперативов, если помещения предназначены для социальных госпрограмм. Среди них — социальная ипотека, обеспечение жильем детей-сирот и переселение из аварийных домов.

Законопроект пока не принят. Его рассмотрел комитет Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам.