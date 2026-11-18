До октября 2027 года регулятор планирует ввести новые требования к показателям компаний из первого и второго котировального списков.

Центробанк собирается правила размещения ценных бумаг компаний и бирже новыми требованиями к финансовым показателям эмитентов.

«Мы публиковали некоторое время назад предложения в правила листинга. И в этих предложениях не было части тех вопросов, которые мы сейчас считаем нужным поднять, в частности, требования по финансовым показателям для выхода компаний на рынок и для поддержания ценных бумаг в котировальных списках», — сказала директор департамента корпоративных отношений ЦБ Екатерина Абашеева.

Новые требования будут применять к компаниям из первого и второго котировальных списков. Они коснутся следующих показателей:

собственные средства;

соотношение долг/EBITDA;

отсутствие или наличие выручки.

Абашеева добавила, что если кто-то из компаний сейчас не соответствует показателям, то это не повлечет перенос ценных бумаг на список ниже.

Регулятор собирается обнародовать новые правила листинга в конце ноября 2026 года. До конца этого года будут проводить дискуссию со всеми участниками торгов. Ожидается, что изменения начнут действовать не ранее октября 2027 года.

Недавно мы писали, что Мосбиржа до 30 декабря 2026 года снимет с торгов акции компании «Евротранс».