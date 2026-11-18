Перечень начнет действовать с 1 декабря 2026 года. Он нужен российским участникам международных групп компаний для применения особого порядка уплаты налога на прибыль.

Перечень из 45 государств и территорий утвердил Минфин приказом от 08.10.2026 № 151н. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

В список вошли юрисдикции, законодательство которых предусматривает минимальный эффективный уровень налогообложения по Модельным правилам ОЭСР. Российский участник МГК обязан применять специальный порядок, если материнская или промежуточная холдинговая компания группы признается налоговым резидентом государства или территории из перечня.

Особенности расчета и уплаты налога на прибыль для участников МГК установлены статьей 288.5 НК РФ. С 1 января 2026 года статья 284 НК РФ требует от российских участников таких групп доплачивать налог до минимального уровня не ниже 15%.

Правило о минимальном налогообложении прибыли международных групп на уровне не ниже 15% большинство стран — членов ОЭСР применяют с 1 января 2024 года. Российский перечень Минфина вступит в силу с 1 декабря 2026 года.