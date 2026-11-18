В 2027 году средний размер страховой пенсии по старости составит 29,9 тыс. рублей.

Страховые пенсии по старости в России в 2027 году суммарно увеличатся в среднем на 2,6 тыс. рублей, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«В среднем страховые пенсии по старости суммарно увеличатся на 2,6 тысячи рублей и составят в 2027 году 29,9 тысячи рублей», — сказал министр.

Котяков представил данные на встрече с членами комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Его слова приводит пресс-служба Минтруда.