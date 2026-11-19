Кабмин исключил из поправок в НК норму, которая обязывала цифровые платформы выявлять налоговые риски продавцов и других партнеров. Изменения внесли в версию законопроекта ко второму чтению.

Обязанность цифровых платформ контролировать правильность и своевременность уплаты налогов партнерами убрали из обновленной версии правительственных поправок в НК. В первоначальном варианте для этого планировали ввести статью 86.6 НК.

Платформы должны были выявлять риски неправильного исчисления, неполной или несвоевременной уплаты налогов, сборов и страховых взносов. Подробное содержание контрольных функций маркетплейсов предполагалось закрепить в специальном перечне ФНС. Об этом пишут «Ведомости».

Первоначальная версия поправок также предусматривала, что информационное взаимодействие по вопросам налогового контроля будет проходить через личный кабинет партнера на электронной площадке. В обновленном ко второму чтению варианте этой нормы также нет.