Сервис Минтранса заработает в конце ноября. Ответ по госномеру автомобиля поступит в течение 10 секунд.

Пассажиры смогут проверить легальность такси через чат-бот в мессенджере MAX, сообщил директор ситуационного центра Минтранса Александр Кисляков на форуме «Транспорт России». Для проверки не потребуется садиться в автомобиль.

«Вы сможете при помощи вашего устройства, не садясь в автомобиль, сфотографировать госномер, направить в чат-бот и получить сразу ответ, моментально, в течение 10 секунд, на предмет легальности транспортного средства», — рассказал Кисляков.

Чат-бот будет связан с федеральной государственной информационной системой «Такси». Запуск сервиса запланирован на конец ноября.