Льготные программы должны быть адресными, поскольку массовая господдержка ведет к росту цен на жилье и ставок для остальных заемщиков.

Массовая льготная ипотека не повысила доступность жилья, а привела к росту его стоимости, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на Уральском форуме недвижимости. За короткое время цены увеличились в два раза и значительно обогнали рост доходов населения.

«История с льготной ипотекой — это уже пройденный этап. Эта история сделала жилье менее доступным для граждан», — сказал Тремасов.

По его мнению, повторно запускать подобный массовый механизм поддержки не следует.

Льготные ипотечные программы должны быть адресными, считают в ЦБ. Иначе субсидирование кредитов фактически оплачивается за счет высоких процентных ставок для заемщиков, которые не могут претендовать на господдержку.