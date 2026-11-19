Действие лицензии на образовательную деятельность будет полностью или частично прекращаться по программам, у которых более двух лет нет государственной аккредитации. Такой законопроект внесли в Госдуму председатели Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также группа сенаторов и депутатов.

«Документом предлагается предусмотреть участие Минобрнауки в процессе лицензирования образовательной деятельности по программам высшего образования», — сообщила соавтор проекта, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Изменения планируют внести в закон «Об образовании в Российской Федерации». Законопроект также исключает аккредитацию по укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки. Получить ее можно будет только по конкретным профессиям, специальностям и направлениям.

Новые правила лицензирования программ высшего образования предлагают применять с 1 сентября 2027 года. До этой даты заявления соискателей лицензии и лицензиатов принимать и рассматривать не будут. Авторы инициативы связывают изменения с практикой, когда частные организации без аккредитации переводят студентов на последних курсах в аккредитованные вузы для переаттестации, итоговой аттестации и получения дипломов государственного образца.