Изменения коснутся мобилизованных, призывников и новых контрактников СВО. Особый порядок судебного банкротства будет действовать для дел, которые возбудили до 1 ноября 2026 года.

Законопроект № 36184-9 внесен в Госдуму 17 ноября 2026 года. Он предусматривает поправки в Федеральный закон от 07.10.2022 № 377-ФЗ и Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ о банкротстве.

Поправки распространят на мобилизованных, призывников (кроме курсантов военных вузов) и граждан, заключивших после вступления закона в силу контракт на участие в СВО не меньше чем на год уже после возбуждения дела о банкротстве. Особый порядок банкротства через арбитражный суд будет действовать для дел, возбужденных до 1 ноября 2026 года. Для внесудебного банкротства, начатого до этой даты, отменят отдельные ограничения после завершения процедуры.

Должник сможет на любом этапе банкротства попросить суд исключить имущество из конкурсной массы. Если требования кредиторов не превышают 10 млн рублей, суд определит, какое имущество стоимостью до 10 млн рублей можно сохранить. При этом учтут как предложения должника, так и мнение финансового управляющего. Продажу имущества на торгах и расчеты с кредиторами приостановят на время рассмотрения.

Законопроект также предлагает дополнительные гарантии для должников: прекращать залог и поручительство вместе со списанием долга, освобождать супруга от общих обязательств и отменять отдельные ограничения, которые действуют после банкротства. Эти правила дополнят механизм списания долгов из закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ.

По состоянию на 18 ноября 2026 года проект находится на предварительном рассмотрении.