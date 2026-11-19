Семьи, которые получают выплаты на банковские счета, получат пособия за декабрь 2026 года до начала января. Перенос затронет перечисления, запланированные на 3, 5 и 8 января 2027 года.

Детские пособия за декабрь 2026 года перечислят в конце месяца, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин. Досрочная выплата предусмотрена для получателей, которые выбрали банковский способ.

На 3 января приходится перечисление единого пособия на детей до 17 лет и беременным женщинам. В этот же день выплачивают пособия по уходу за ребенком до полутора лет неработающим получателям и на ребенка военнослужащего по призыву. Выплата из маткапитала на ребенка до трех лет назначена на 5 января, а пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям — на 8 января.

«Пособия за январь 2027 года поступят по регулярному графику в феврале. Перенос связан с тем, что обычные январские даты перечисления приходятся на новогодние праздники», — пояснил Говырин.

Получателям через почтовые отделения нужно ориентироваться на местное расписание доставки. Для впервые назначенных и региональных пособий могут действовать отдельные сроки.