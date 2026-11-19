Для ИП установили новые суммы страховых взносов на 2027 год — они превысят 61 тысячу рублей
При неполном периоде работы взносы будут рассчитывать пропорционально времени нахождения в статусе ИП. День регистрации или снятия с учета включат в расчет.
Фиксированная сумма страховых взносов ИП на ОПС и ОМС составит 61 154 рубля, следует из материалов ФНС. Дополнительный взнос сохранится на уровне 1% от дохода свыше 300 000 рублей.
Максимальный дополнительный взнос составит 342 923 рубля. Таким образом, общая предельная сумма фиксированных взносов достигнет 404 077 рублей.
За полные месяцы взносы рассчитают так: фиксированную сумму разделят на 12 и умножат на число полных календарных месяцев работы. За неполный месяц сумму взноса за полный месяц разделят на количество календарных дней и умножат на число дней деятельности.
При закрытии ИП уплатить взносы нужно не позднее 15 календарных дней с даты внесения в ЕГРИП записи о прекращении деятельности. День регистрации ИП или снятия с учета учитывается как день деятельности.
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