К концу 2026 года изучать искусственный интеллект хотят 82% опрошенных россиян против 77% в начале года. Более половины планируют активно применять такие сервисы.

Доля респондентов, которые используют ИИ для финансового планирования, выросла с 19% до 60%, следует из опроса банка «Русский стандарт». Условия расчетов с помощью ИИ изучают 24% участников против 7% в начале года, стратегии инвестирования — 22% против 9%, вопросы кредитования — 14% против 3%.

Для написания и редактирования текстов ИИ применяют 33% опрошенных, для поиска и анализа данных — 26%, для генерации идей — 15%. Еще 13% готовят с его помощью презентации, 8% используют технологию в чатах, 5% — для генерации кода.

Регулярно или время от времени ИИ используют 42% респондентов, хотя в начале года их было 68%. При этом доля желающих начать работу с такими сервисами выросла с 30% до 40%. Не используют и не планируют использовать ИИ 12% участников опроса.

В исследовании участвовали около 2 тыс. клиентов банка и подписчиков его групп в социальных сетях. Банк также изучил платежи по своим картам в категории «цифровые товары» с начала 2026 года и за аналогичный период 2025 года.