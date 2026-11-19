Огурцы стали самым подешевевшим продуктом в России за год, потеряв в цене 8,4%, а следом расположились яблоки, сливочное масло, сыры и ультрапастеризованное молоко.

В Томске и Иркутске стоматологам предлагают зарплату до 700 тыс. рублей в месяц, а врачи вошли в число самых высокооплачиваемых специалистов и в других крупных городах России.

Wildberries через грузинского оператора ТКГ готовится запустить сервис такси в Тбилиси и построить под городом новый складской комплекс площадью почти 20 гектаров.

Россияне стали активнее пользоваться скидками на фоне роста цен и замедления доходов: доля заказов по акциям на Wildberries выросла с 48% до 61%, а продажи отдельных категорий товаров во время распродаж увеличились на десятки процентов.

В октябре 2026 года россияне купили 596,6 тыс. подержанных легковых автомобилей, что на 8,6% меньше, чем годом ранее, однако на 7,1% больше сентябрьского показателя.

По итогам третьего квартала 2026 года россиянки вновь опередили мужчин по среднему размеру банковского депозита на маркетплейсе «Финуслуги» — 482,5 тысячи рублей против 453,5 тысячи рублей.

Спрос на новогодний отдых на Алтае за год вырос более чем на 30%, тогда как интерес туристов к Краснодарскому краю, Москве и Санкт-Петербургу снизился.

Первый зампред комитета Госдумы Юрий Афонин предложил отменить роуминг между Россией и Китаем, считая, что это поможет увеличить туристический поток и объемы торговли между двумя странами.

Туры в Турцию для россиян в ноябре подешевели на 30% по сравнению с октябрем, а минимальная стоимость шестидневной поездки на двоих снизилась до 73 тыс. рублей.

Волгоград в преддверии 84-й годовщины начала контрнаступления под Сталинградом временно вернет историческое название, а дорожные знаки на въездах в город заменят на «Сталинград».

«Автодор» впервые показал Lada Azimut со встроенным транспондером, который устанавливают еще на этапе производства и используют для взаимодействия автомобиля с дорожной инфраструктурой.

«Яндекс» открыл тестовый доступ к ИИ-агенту «Действуй!», который может самостоятельно звонить, записывать пользователей к врачу, бронировать столики и выполнять другие бытовые задачи по поручению владельца аккаунта.

Московская школьница вместе с командой запустила приложение, которое помогает родителям находить сопровождающих для детей среди других родителей и старшеклассников после проверки, обучения и оформления самозанятости.

Количество иностранных приложений в RuStore за год выросло в 1,5 раза, причем основную часть новых продуктов разместили разработчики из Китая, Сингапура, Гонконга и Казахстана, стремясь занять свободные ниши на российском рынке после ограничений App Store и Google Play.

Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко предложил распространить «коробки новорожденного» на все регионы России, сохранив единый базовый набор и дополнив его местными особенностями.

Замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб предложил информировать молодоженов о возможности заключения брачного договора и предоставить такую услугу непосредственно в ЗАГСах после регистрации брака.

Россияне чаще всего покупают на виниле зарубежную музыку 1970–1980-х годов, поскольку считают ее классикой, которая изначально создавалась с расчетом на аналоговое звучание.

Картину Винсента ван Гога «Цветущие каштаны» продали 18 ноября 2026 года за рекордные $190,4 млн.