Банк России сможет вернуться к снижению ключевой ставки, когда устойчивый рост цен начнет замедляться. Если инфляция продолжит ускоряться, регулятор может рассмотреть повышение ставки.

Для возобновления снижения ключевой ставки ЦБ нужно увидеть разворот инфляционных трендов вниз. Об этом заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на встрече с предпринимателями в Екатеринбурге.

Ориентиром станет замедление устойчивой инфляции хотя бы до 4–5% в пересчете на год. В сентябре регулятор повысил оценку устойчивого роста цен до 5–6%.

«Если инфляция будет оставаться на повышенном уровне и мы не будем видеть сигналов замедления, то еще раз повторюсь, повышение ключевой ставки может стать возможным сценарием», — сказал Тремасов.

Предложения повысить ставку уже звучали на последнем заседании совета директоров ЦБ от отдельных участников обсуждения. Большинство поддержало паузу, чтобы оценить дальнейшую динамику цен.

Текущую денежно-кредитную политику регулятор считает умеренно жесткой. По оценке большинства участников обсуждения, такой жесткости достаточно для замедления инфляции, однако значение будет иметь скорость этого процесса.

Базовый сценарий ЦБ по-прежнему предполагает снижение ставки. Ее повышение Тремасов назвал сценарием за пределами базового прогноза.