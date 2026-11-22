ЦБ оценит риски нового рынка и только после этого решит вопрос о доступе неквалифицированных инвесторов. Регулятор не ожидает сверхбольших оборотов с криптовалютами.

Неквалифицированным инвесторам могут разрешить сделки с фьючерсами, стоимость которых привязана к криптовалютам, сообщил зампред ЦБ Филипп Габуния. Решение примут после запуска спотового рынка и оценки его работы.

«Если мы рисков не увидим, то разрешим. "Неквалам" придется чуть-чуть потерпеть в этой части», — сказал Габуния.

Он уточнил, что после запуска рынка могут измениться его структура, перечень допущенных криптовалют и базовых активов для производных инструментов.

С 1 сентября 2026 года в России действует закон «О цифровых валютах и цифровых правах». Операции с криптовалютами можно проводить через биржи, брокеров и доверительных управляющих. Также предусмотрена работа криптообменников и цифровых депозитариев.

Российские биржи вправе запустить торги криптовалютами с 22 ноября после согласования правил с ЦБ. Московская биржа планирует начать торги с 1 декабря. Квалифицированным инвесторам уже доступны фьючерсы на Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple и Tron.