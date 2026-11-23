Специалисты изучили 30 платных программ по обучению работе с нейросетями и выяснили, что во многих случаях слушатели платят до 40 тыс. рублей за курсы без наставника и проверки выполненных работ. При этом часть базовых навыков в сфере ИИ можно освоить с помощью бесплатных образовательных ресурсов.

Эксперты РТУ МИРЭА проанализировали программы, тарифы и условия обучения на популярных образовательных платформах, а также сравнили их с 12 бесплатными курсами и учебными материалами. Исследование показало, что ключевые знания по работе с нейросетями, включая составление запросов, генерацию изображений, работу с документами и безопасное использование ИИ, доступны без оплаты. Материалы есть в распоряжении «Клерка».

В девяти изученных программах предусмотрены тарифы самостоятельного обучения без наставника и проверки домашних заданий. Поддержка преподавателя, разбор работ и консультации обычно доступны только в более дорогих пакетах. Стоимость таких курсов варьируется от 9,9 тыс. до почти 40 тыс. рублей.

Вместе с тем исследователи отмечают, что разница между тарифами не всегда сводится только к наличию обратной связи. Более дорогие варианты могут включать дополнительные модули, продленный доступ к материалам, обновления программы и личные консультации.

Авторы исследования также обнаружили бесплатные курсы с практическими заданиями и тренажерами, а для продвинутых пользователей доступны открытые программы по автоматизации процессов, созданию ИИ-агентов и разработке приложений на базе генеративного искусственного интеллекта. Однако такие материалы нередко требуют знания английского языка и основ программирования.

«Базовая грамотность в области искусственного интеллекта должна стать общедоступной частью образования. Человек должен понимать, как поставить задачу нейросети, проверить ее ответ и какие сведения нельзя ей передавать. За вход в эту тему не должно быть обязательного платного порога. Следующая задача образования – научить человека сохранять самостоятельность в работе с ИИ. Если специалист умеет получить “красивый” ответ, но не способен обнаружить ошибку, он становится зависимым от инструмента», — сказал д.т.н. ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

В университете подчеркнули, что исследование не ставит под сомнение пользу платных курсов. Его главная цель — показать разницу между доступом к учебным материалам, самостоятельной практикой и обучением с экспертным сопровождением.