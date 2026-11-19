В проекте трехлетнего бюджета на 2027 год дыра составляет 5,4 триллиона рублей, но ко второму чтению депутаты рассмотрели более 800 поправок почти на 9 триллионов.

19 ноября 2026 года Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Третье чтение запланировано на 24 ноября.

Расходы федерального бюджета в 2027 году составят 48,7 трлн рублей, следует из проекта. Доходы запланированы на уровне 43,3 трлн рублей, дефицит — 5,4 трлн рублей. В 2028 и 2029 годах дефицит ожидается в размере 5,1 трлн и 5,3 трлн рублей соответственно.

Нефтегазовые доходы в 2027 году должны составить 7 трлн рублей, ненефтегазовые — 36,293 трлн рублей. Инфляция в 2027–2029 годах прогнозируется на уровне 4%. Объем ФНБ на начало 2027 года оценивается в 13,216 трлн рублей, 2028 года — в 14,43 трлн, 2029 года — в 15,07 трлн рублей.

Ко второму чтению комитет Госдумы по бюджету и налогам рассмотрел более 800 поправок почти на 9 трлн рублей. На поддержку регионов распределили трансферты более чем на 3,5 трлн рублей. Финансирование фонда «Защитники Отечества» увеличат на 7 млрд, до 70 млрд рублей, а четырем историческим регионам дополнительно направят 17 млрд рублей.

На образовательные льготные кредиты дополнительно предусмотрено 18,5 млрд рублей, после чего их финансирование достигнет 64,5 млрд рублей. Величина прожиточного минимума в 2027 году составит 20 227 рублей на душу населения, 22 047 рублей для трудоспособных, 17 395 рублей для пенсионеров и 19 620 рублей для детей.