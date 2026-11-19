В 2027 году страховые пенсии повысят с 1 февраля на 6,8%, а с 1 апреля — еще на 3,3%. Средняя пенсия к концу года составит 29 904 рубля.

Законопроект о бюджете Социального фонда на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов принят Госдумой во втором чтении. На задачи фонда за три года планируют направить свыше 63 трлн рублей.

Средства пойдут на выплату пенсий с учетом индексации, поддержку семей с детьми, инвалидов, участников СВО и членов их семей. Февральское повышение страховых пенсий рассчитано по уровню инфляции, апрельское — исходя из темпа роста зарплат.

Законопроект о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на тот же период также прошел второе чтение. Доходы ФОМС в 2027 году впервые превысят 5 трлн рублей, а расходы на бесплатную медпомощь, профилактику, диспансеризацию и оплату труда медработников за три года составят более 16 трлн рублей.