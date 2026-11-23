Переход на электронный документооборот остается правом, а не обязанностью бизнеса. Эксперт рассказал «Клерку», когда компании могут продолжать работать с бумажными документами без нарушения закона.

Компании не обязаны переводить весь документооборот в электронный формат. Закон позволяет сочетать бумажные и цифровые документы, если это не противоречит специальным требованиям законодательства. Об этом «Клерку» рассказал кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков.

Дмитрий Матюшенков «Переход на электронный документооборот сегодня становится закономерной частью цифровизации бизнеса. При этом организация вправе самостоятельно определять порядок внутреннего документооборота и устанавливать обязательные правила работы с документами для своих сотрудников. Компания может самостоятельно принять решение о переводе внутренних финансовых и бухгалтерских процессов в электронный формат. Исключение составляют случаи, когда законом предусмотрен специальный порядок оформления документов, например в сфере трудовых отношений»

При этом сохранение бумажных документов не считается нарушением закона. По словам Дмитрия Матюшенкова, законодательство допускает оформление первичных учетных документов как на бумаге, так и в электронном формате. Исключение составляют случаи, когда для отдельных документов установлен специальный порядок оформления.

Эксперт отметил, что основные риски бумажного документооборота связаны с замедлением бизнес-процессов. На согласование платежей и подписание документов уходит больше времени, повышается вероятность потери оригиналов и ошибок при ручном вводе данных. Дополнительные сложности могут возникнуть во время проверок и аудита, когда необходимо оперативно предоставить подтверждающие документы.

В то же время полный отказ от бумажных носителей — это не обязательная процедура. По мнению эксперта, сегодня наиболее реалистичным вариантом остается смешанная модель документооборота, при которой компании используют как электронные, так и бумажные документы в зависимости от характера операций и требований закона.

Дмитрий Матюшенков подчеркнул, что главная задача бизнеса заключается не в полном переходе на цифру, а в создании прозрачной системы учета и контроля документов, которая помогает снижать издержки и минимизировать юридические риски.