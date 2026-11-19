Семьи с детьми получат декабрьские выплаты с учетом переносов. Точные даты зависят от вида пособия и способа получения.

В декабре 2026 года семьи с детьми получат пособия за ноябрь. Выплату из материнского капитала перенесут с 5 на 4 декабря, поскольку обычная дата приходится на субботу.

На банковские счета деньги поступят по следующему графику. 3 декабря — единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим получателям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

4 декабря — ежемесячная выплата из материнского капитала на ребенка до трех лет.

8 декабря — пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям.

Кроме того, до конца года семьям досрочно перечислят пособия за декабрь, которые по обычному графику поступили бы 3, 5 и 8 января 2027 года. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

«Пособия за январь 2027 года поступят по регулярному графику в феврале. Перенос связан с тем, что обычные январские даты перечисления приходятся на новогодние праздники», — пояснил депутат.

Точные даты предновогодних переводов пока не объявлены. Уточнить их можно будет ближе к концу декабря на сайте регионального отделения Соцфонда, в клиентской службе или по телефону 8 800 100-00-01.

Получателям через «Почту России» деньги доставят по местному расписанию. Для впервые назначенных пособий действуют отдельные сроки, а график региональных выплат нужно уточнять у ведомства, указанного в решении о назначении.