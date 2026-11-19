Средний размер депозита у клиенток «Финуслуг» растет быстрее, чем у мужчин. Разница по итогам третьего квартала достигла 29 тыс. рублей.

Женщины в третьем квартале 2026 года открывали через маркетплейс «Финуслуги» вклады в среднем на 482,5 тыс. рублей, мужчины — на 453,5 тыс. рублей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе сервиса.

За год средняя сумма вклада у женщин увеличилась на 8,6%, у мужчин — на 7,2%.

Среди регионов по средней сумме депозита, открытого через маркетплейс, лидирует Магаданская область — 622 тыс. рублей. Далее идут Москва — 593,6 тыс., Чукотский автономный округ — 583,2 тыс., Камчатский край — 583 тыс. и Ненецкий автономный округ — 552,8 тыс. рублей.

По количеству вкладов среди десяти регионов с крупнейшим средним депозитом первое место занимает Москва. На нее пришлось 68,4% вкладов этой группы, на Московскую область — 29,6%.