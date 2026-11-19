Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал соответствующую поправку. Изменение правил могло привести к росту налоговой нагрузки, аренды и цен на товары.

19 ноября 2026 года Госдума во втором чтении одобрила законопроект о поправках в первую и вторую части Налогового кодекса. Прежний порядок налогообложения для пунктов выдачи заказов предложили сохранить, следует из материалов Комитета Госдумы по бюджету и налогам. Поправку внес председатель Госдумы Вячеслав Володин, профильный комитет ее поддержал.

Изменение порядка налогообложения могло кратно увеличить нагрузку и создать риск удорожания товаров, заявил председатель комитета Андрей Макаров. В материалах комитета также указано, что выросла бы арендная плата, а значительной части ПВЗ пришлось бы закрыться.

«Из законопроекта исключается внесенная в первом чтении норма об обложении пунктов выдачи заказов налогом на имущество исходя из кадастровой стоимости. Ее принятие могло привести к кратному росту налоговой нагрузки на малый бизнес, увеличению арендной платы для владельцев ПВЗ, что грозило закрытием значительной части пунктов выдачи», — сказано на сайте Госдумы.

Сохранение действующих правил позволит не снижать доступность товаров, которые продаются онлайн. Это особенно важно для малых городов и сел, где ПВЗ часто остаются единственной возможностью приобрести необходимые товары.