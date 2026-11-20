Компании могут направить средства на устранение нарушений и обновление оборудования вместо уплаты взысканий в бюджет. Условия и сроки работ нужно согласовать с надзорным органом.

Бизнес и контрольно-надзорные органы заключили девять соглашений по механизму «инвестиции вместо штрафов», сообщила заместитель председателя правительства РФ — руководитель аппарата правительства Ирина Окладникова на Всероссийском форуме контрольных органов.

«Вместо приостановки деятельности бизнес с контрольным органом согласовывает поэтапное устранение нарушений, конкретные мероприятия и сроки. Сегодня заключено уже девять таких соглашений», — сказала Окладникова.

По ее словам, условия заключения соглашений планируют улучшить, при этом требования к безопасности смягчать не будут.

Применять механизм могут в том числе государственные учреждения, организации военно-промышленного комплекса, стратегические предприятия, а также компании из сфер ЖКХ, транспорта, сельского хозяйства и производства лекарств. Полученные средства они должны направить на устранение выявленных нарушений и модернизацию оборудования.