Онлайн-формат должен упростить отчетность о выполнении надзорных требований и снизить административную нагрузку на предпринимателей.

Дистанционное взаимодействие бизнеса с контрольно-надзорными органами все чаще применяют в России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в обращении к участникам VII Всероссийского форума контрольных органов.

«Все чаще применяется дистанционный формат взаимодействия с проверяющими, чтобы бизнесу было удобнее и проще отчитываться о выполнении надзорных требований», — отметил глава правительства.

Контроль строится на риск-ориентированном подходе. Он позволяет заранее определять объекты, которые требуют внимания, и помогать добросовестным участникам рынка предотвращать возможные нарушения.

Такой подход экономит время и ресурсы предпринимателей, а контроль концентрируется на наиболее уязвимых объектах. Это должно повысить безопасность предприятий и защитить интересы граждан.